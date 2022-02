Proiect de lege: RCA si pentru trotineta, din 2023

Parlamentul are termen pana anul viitor sa introduca in legislatia nationala directiva aprobata recent la nivel european, potrivit careia proprietarii de trotinete vor fi obligati sa aiba polita de asigurare.Practic, persoanele care circula cu trotinetele trebuie sa fie asigurate, pe modelul asigurarii de raspundere civila. Dupa ce Parlamentul va introduce regula in legislatia romaneasca, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ... citeste toata stirea