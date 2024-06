Proiect: Doua zile libere platite pe an ca sa mergi sa faci analize

Angajatii din Romania ar trebui sa beneficieze de doua zile libere platite pe an pentru a merge la medic sa faca analize si controale de preventie. Propunerea ii apartine senatoarei PNL Nicoleta Pauliuc, care a anuntat ca urmeaza sa depuna la Parlament un proiect de lege in acest sens.Nicoleta Pauliuc spune ca aceste doua zile libere pe an ar fi dedicate screeningului pentru diverse boli si a precizat ca initiativa sa nu vizeaza doar despre preventia bolilor oncologice, ci si preventia unei ... citește toată știrea