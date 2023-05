Uniunea Europeana va avea pana la finalul lunii iunie un prim draft modificat al directivei europene impotriva traficului de persoane, prin care statele membre vor putea sa incrimineze clientii care cumpara servicii sexuale. Romania se afla printre tarile care sustin aceasta prevedere.Suedia, tara care detine presedintia UE, a organizat la Bucuresti o noua conferinta despre combaterea traficului de persoane, in conditiile in care tara nordica are deja o legislatie care pedepseste cumpararea ... citeste toata stirea