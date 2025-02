Proiect: Inscrierile in clasa pregatitoare, din 28 martie

Inscrierile la clasa pregatitoare pentru urmatorul an scolar incep pe 28 martie. Cel putin asa arata proiectul de calendar pentru inscrieri, pus in dezbatere de Ministerul Educatiei. Astfel, parintii care vor sa isi inscrie copiii la clasa pregatitoare in anul scolar 2025-2026 pot depune cererile in perioada 28 martie - 6 mai, propune calendarul inscrierilor.Parintii copiilor care implinesc 6 ani in perioada ... citește toată știrea