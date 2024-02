Inscrierile la cresa si gradinita, dar si reinscrierile pentru anul scolar 2024-2025 vor avea loc in vara. Asta prevede proiectul de metodologie, care cuprinde si calendarul, pus in dezbatere publica de Ministerul Educatiei. Potrivit documentului, etapa de reinscrieri pentru copiii care au mai fost la gradinita are loc ... citeste toata stirea