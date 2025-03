Proiect: Internarea fortata a consumatorilor de droguri

Parlamentarii PSD propun internarea nevoluntara a consumatorilor de droguri in anumite cazuri, pentru protectia acestora si a celor din jur. Proiectul de lege a fost depus recent la Parlament si urmeaza sa intre in dezbatere.Potrivit initiativei legislative, consumatorii dependenti de droguri ar putea fi internati fara consimtamant in situatiile in care reprezinta un pericol iminent pentru ei insisi sau pentru alte persoane, nu au capacitatea psihica de a intelege starea de boala sau sufera ... citește toată știrea