Proiect: Minorii prinsi ca fumeaza in spatii publice risca amenda pana la 500 lei

Fumatul in spatii publice precum parcuri, stadioane, autogari, aeroporturi, printre altele, dar si in preajma acestora va putea aduce tinerilor cu varste de pana la 18 ani amenzi de cateva sute de lei.Un proiect de lege semnat de mai multi parlamentari PSD si depus in Senat prevede ca minorii prinsi ca fumeaza in spatii publice risca amenzi intre 100 si 500 de lei.Proiectul este semnat de 27 de parlamentari PSD si de doi deputati ai minoritatilor nationale."Se interzice consumul de tutun, ... citeste toata stirea