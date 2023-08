Noile manuale de clasa a IX-a pentru elevii care vor intra la liceu in toamna anului 2025, elaborate pe baza noii programe scolare, vor fi publicate pana in mai 2025, potrivit graficului privind curriculumul national, pus in dezbatere publica pe edu.ro. Reamintim ca pana in septembrie ... citeste toata stirea