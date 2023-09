Ministerul Educatiei a pus in dezbatere publica proiectul de ordin privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studentii si cursantii din invatamantul superior de stat, invatamant cu frecventa. Potrivit documentului, dispare bursa de merit, dar apar in schimb alte burse noi: burse de excelenta olimpica I/internationala (s-ar acorda studentilor inmatriculati in anul I care au obtinut premiile I, II sau III la ... citeste toata stirea