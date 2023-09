Un proiect pentru digitalizarea Spitalului Orasenesc Victoria a fost depus de conducerea unitatii spitalicesti pe PNRR. Este vorba despre finantare nerambursabila in valoare de 1.227.915 lei, insemnand achizitia si instalarea de echipamente IT si comunicatii noi si moderne si a softurilor si licentelor necesare utilizarii acestora, precum si pentru instruirea personalului tehnic al spitalului. Proiectul a fost depus de managerul spitalului, Florin Popa, si echipa sa.,,Sunt investitii in ... citeste toata stirea