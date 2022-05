Proiect pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov in valoare de 6 milioane de euro

Consiliul Judetean Brasov a aprobat in sedinta extraordonara desfasurata vineri, 13 mai a.c., proiectul "Cresterea eficientei energetice a cladirii Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov", care urmeaza sa fie depus spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. Valoarea maxima eligibila a proiectului aprobat este in suma de 6.090.920,00 euro fara TVA (respectiv 29.983.771,884 lei fara TVA). Potrivit hotararii adoptate, din bugetul judetean vor fi ... citeste toata stirea