Proiect pilot la Rasnov: Becurile, bateriile si alte electronice de mici dimensiuni - aduse la scoala

Bateriile, becurile si alte echipamentele electrocasnicele de mici dimensiuni sunt printre cele de care, in mod frecvent, oamenii "scapa" la ghenele de gunoi, fara a mai astepta campaniile de colectare a acestor tipuri de deseuri. Pentru a nu se mai ajunge la aceste situatii, Primaria Rasnov, in parteneriat cu Asociatia Ecocivica deruleaza in perioada 4 - 8 aprilie , in oras, o campanie de colectare a acestor categorii de deseuri.Mai exact, la policlinica si la unitatile de invatamant (scoli ... citeste toata stirea