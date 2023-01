Proiect: Statul ar putea acorda burse pentru masterat, doctorat sau stagii de cercetare in strainatate

Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica un proiect de act normativ care prevede ca, din fondurile institutiei, romanii care vor sa faca studii universitare de masterat, de doctorat, sau stagii postdoctorale si de cercetare in strainatate pot beneficia de burse acordate de statul roman. Cuantumul acestora va fi, conform proiectului, de cel putin 1000 de euro, iar beneficiarii burselor vor stabiliti in urma unor concursuri, potrivit News.ro.Mai exact, proiectul prevede ca ministerul, ... citeste toata stirea