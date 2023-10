Consilierul local Adrian Dinulescu (presedintele PSD Sanpetru) a transmis un comunicat de presa in care "lauda" administratia USR din comuna, care a scos la licitatie largirea la 4 benzi a drumul de acces in localitate dinspre Brasov."2021 a fost anul in care am propus largirea cu o banda pe sens a strazii care leaga Brasovul de Sanpetru, DJ 103, o artera importanta pentru mobilitatea locala si regionala. (De fapt, singura la acest moment).Ma bucur ca, dupa atata amar de timp, proiectul a ... citeste toata stirea