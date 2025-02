Proiect: Urmatorul an scolar incepe din 8 septembrie

Urmatorul an scolar va incepe in 8 septembrie 2025 si se va incheia in 19 iunie 2026. Asa prevede proiectul de calendar pus in dezbatere de Ministerul Educatiei. Vor fi, in total, 36 de saptamani de scoala, structurate in cinci module de invatare, intercalate de vacante. Astfel, prima vacanta va fi in 25 octombrie - 2 noiembrie, vacanta de Craciun va fi intre 20 decembrie - 7 ianuarie, vacanta de schi este o saptamana la alegerea fiecarui judet, in perioada 9 februarie - 1 martie. Vacanta de ... citește toată știrea