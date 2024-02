Proiect World Vision: 1.200 de adulti ucraineni si romani, sprijiniti sa gaseasca un loc de munca

Un numar de 1.200 de adulti ucraineni, solicitanti de azil si romani vor fi sprijiniti sa-si gaseasca un loc de munca printr-un proiect al Fundatiei World Vision Romania, in colaborare cu Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila Brasov si cu sprijinul financiar al UNHCR, Agentia ONU pentru Refugiati.Intitulata "Protectia si incluziunea socio-economica a refugiatilor si solicitantilor de azil in Romania", initiativa survine in conditiile in care 50% dintre ucrainenii ramasi in tara ... citește toată știrea