Proiectarea extinderii Gradinitei nr. 17 din Brasov, estimata la 307.020 lei

Primaria Brasov are in plan sa extinda Gradinita nr. 17 "Martinica" din cartierul Valea Cetatii, iar investitia este acum in etapa pregatirii documentatiilor tehnice. Astfel, pentru elaborarea proiectului tehnic, municipalitatea brasoveana a primit o oferta in valoare de 307.020 de lei cu tot cu TVA, din partea firmei bucurestene Triptic Architecture & Engineering SRL. Primaria Brasov va stabili in 19 noiembrie daca va accepta aceasta oferta.Extinderea acestei gradinite ... citește toată știrea