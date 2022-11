Proiectat pentru a nu-i deranja pe proprietari: Drumul ce leaga Moieciu de Sus de Moieciu de Jos intra in reparatii

Drumul care leaga satele Cheia si Moieciu de Sus (inclusiv zona Cheile Gradistei) din localitatea Moieciu de Jos va intra in reabilitare. Soseaua, care, in urma cu mai bine de 10 ani, a fost trecuta in categoria drumurilor nationale, va fi reabilitata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, care, pentru a putea incepe lucrarile, a depus documentatia de avizare la Agentia pentru Protectia Mediului (APM). ... citeste toata stirea