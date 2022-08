Proiecte vechi pentru Brasov, scoase de la "naftalina"

Vehiculat inca din 2011, proiectul amenajarii unei parcari subterane in Centrul Civic a ramas in planurile municipalitatii, fiind inclus pe lista de investitii din 2022 cu un buget de 1,2 milioane de lei pentru realizarea studiilor si a documentatiilor tehnice.Potrivit temei de proiectare, se doreste amenajarea unui sistem de parcaj cu 400 - 450 de locuri pe trei niveluri, iar partea propriu-zisa de proiectare si studii conexe a fost atribuita in mai 2021firmei Popp si Asociatii din Bucuresti ... citeste toata stirea