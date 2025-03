Proiectele Brasovului ar putea beneficia de finantare de la Banca Europeana de Investitii. Reprezentantii institutiei financiare au prezentat primariei cerintele pentru accesarea fondurilor

Reprezentantii JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) si ai Bancii Europene de Investitii (BEI) au avut luni, 17 martie, o intalnire cu primarul Brasovului, George Scripcaru, pentru a discuta despre modalitatile prin care municipalitatea brasoveana poate beneficia de finantari nerambursabile pentru proiecte destinate dezvoltarii orasului. Principalele domenii vizate in timpul discutiilor au fost sanatatea, educatia, eficienta energetica si transportul.Conform, ... citește toată știrea