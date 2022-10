Proiectele de legi ale Educatiei, amanate cu doua saptamani pentru a fi prezentate in Guvern

Ligia Deca, ministrul Educatiei, a anuntat ca prelungeste cu inca doua saptamani termenul pana la care va prezenta in Guvern noile proiecte de legi ale Educatiei. "Referitor la proiectele de legi ale Educatiei, am discutat cu domnul prim-ministru al Romaniei si am convenit un termen mai flexibil de inca aproximativ doua saptamani", a declarat ministrul Educatiei, Ligia Deca. Finalul lunii octombrie fusese termenul stabilit de catre premierul Nicolae Ciuca, la preluarea mandatului de catre Ligia ... citeste toata stirea