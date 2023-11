Proiectele din zona creativa pot primi o finantare de pana la 50.000 de euro in cadrul celui de-al doilea apel de finantare pentru IMM-urile din Romania din cadrul proiectului FRIEND CCI, initiativa emblematica in sustinerea inovatiei si colaborarii in sectorul creativ-cultural. Bugetul total al schemei este de 538.000, fiind disponibil pentru 5 tari.Oferind finantari cuprinse intre 20.000 si 50.000 euro per proiect, FRIEND CCI deschide calea catre noi oportunitati de crestere si expansiune ... citeste toata stirea