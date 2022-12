Proiectele legilor Educatiei, prezentate in Guvern dupa vacanta, pana la inceputul sesiunii parlamentare

Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a precizat, dupa ultima sedinta de Guvern din acest an, ca proiectele legilor Educatiei vor fi facute publice la inceputul anului viitor, dupa perioada vacantei de iarna, pana la inceputul sesiunii parlamentare. Ligia Deca a evitat sa dea o data exacta, precizand ca depinde de procedura de avizare interministeriala, potrivit Edupedu.ro. Proiectele legilor Educatiei in noua lor formula nu vor mai fi lansate in consultare publica, ci doar facute publice, reiese ... citeste toata stirea