Functionarii din Primaria Brasov incep sa aiba probleme in gestionarea proiectelor ghidurilor de finantare, astfel ca municipalitatea brasoveana a decisa sa externalizeze analiza unor acte. Astfel, Primaria Brasov analizeaza oferta depusa de firma bucuresteana Top Class Mix Services SRL, care este depusa sa analizeze dosarele de decont, contra sumei de 110.313 lei, cu tot cu TVA. In cazul in care se va incheia contractul de servicii, consultatii firmei amintite vor avea de analizat 81 de dosare ... citeste toata stirea