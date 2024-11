Proiectie speciala la Brasov: "Clara", filmul copiilor lasati in urma de parintii plecati la munca

Caravana nationala de lansare a filmului "Clara" va ajunge sambata, 2 noiembrie, de la ora 18:30, la Cinema One (Coresi). Evenimentul va avea loc in prezenta regizorului Sabin Dorohoi si a echipei filmului."Clara" aduce in prim-plan o tema sensibila si putin abordata in cinematografia romaneasca: copiii ramasi acasa in urma migratiei economice. O realitate a celor 5 milioane de romani plecati la munca in strainatate si a celor peste 300.000 de ... citește toată știrea