Proiectul autostrazii A13 Brasov - Bacau, preluat de CNIR. Autostrada face parte din coridorul de conectivitate "Carpatia"

Autostrada A13 Brasov - Bacau a fost predata la CNIR in vederea finalizarii studiului de fezabilitate. Aceasta face parte din coridorul de conectivitate "Carpatia".Proiectul A13 Brasov - Bacau a fost predat la CNIR in vederea finalizarii studiului de fezabilitate, transmite secretarul de stat in Transporturi Gabriel Bunduc. Potrivit lui, viitoarea autostrada face parte din coridorul de conectivitate "Carpatia"."Compania Nationala de Investitii Rutiere, infiintata in urma reformelor ... citește toată știrea