Dreptul de a conduce vehicule le va fi interzis pana la 10 ani soferilor sub influenta drogurilor sau alcoolului. Proiectul a fost depus la Parlament.Soferii prinsi bauti sau drogati la volan risca sa ramana fara permis de conducere pentru urmatorii 10 ani.Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a depus, joi, un proiect legislativ care prevede, printre altele, interzicerea dreptului de a conduce pe o perioada de pana la 10 ani in cazul soferilor depistati sub influenta drogurilor sau ... citeste toata stirea