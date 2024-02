Proiectul de Lege privind energia eoliana offshore, adoptat de Senat

Senatul Romaniei a adoptat marti, in calitate de prima camera sesizata, Legea privind energia eoliana offshore, proiect vital in directia promovarii energiei regenerabile in tara noastra, a anuntat Ministerul Energiei, printr-un comunicat.Datele Bancii Mondiale ne arata ca Romania are un potential eolian offshore de 76 GW putere instalata, fiind un mediu propice dezvoltarii acestui tip de energie regenerabila. Prin intermediul acestui proiect, Romania face progrese in realizarea dezideratelor ... citește toată știrea