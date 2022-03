Proiectul de modernizare pentru DJ 130B, Parau-Grid-Persani, intra in etapa documentatiilor tehnice. Lucrarile vor incepe anul viitor

Localnicii din comuna Parau sustinuti de primarul Ovidiu Ovesea au solicitat in repetate randuri conducerii CJ Brasov sa reabiliteze drumul Parau-Grid care se afla in ograda sa. Astfel ca in planul de investitii al Judetului pentru acest an a fost cuprins DJ 130B, Parau-Grid-Persani. Era drumul cel mai afectat de gropi din zona, foarte greu accesibil localnicilor. Todorica Serban si Szenner Zoltan, vicepresedintii Consiliului Judetean Brasov, au avut astazi o discutie cu primarul comunei Parau, ... citeste toata stirea