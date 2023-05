Ministerul Educatiei a introdus in proiectul legii invatamantului preuniversitar mai multe amendamente noi cu masuri pentru prevenirea si sanctionarea violentei in scoli, dupa cazurile mediatizate de violenta din ultimele luni. Astfel, au fost introduse doua articole despre Planul National de combatere a violentei scolare si instalarea camerelor audio-video in scoli, precum si prevederi noi in sectiunile despre drepturile si obligatiile elevilor si sanctionarea acestora. Intre altele, elevii si ... citeste toata stirea