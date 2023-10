Licitatia pentru proiectarea lucrarilor de inchidere a fostului depozit de deseuri industriale de la Timis-Triaj, lansata in luna mai a acestui an, a fost finalizata de Primaria Brasov. Astfel, potrivit unui anunt postat in 28 septembrie pe platforma electronica de achizitii publice, in 27 septembrie, Primaria Brasov a semnat un contract in valoare de 923.538 lei (fara TVA), cu firma Romart Asist (un IMM din localitatea Magurele, judetul Ilfov).In baza acestui contract, consultantul va trebui ... citeste toata stirea