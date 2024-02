Propria-i victima: gasita rasturnata, pe DN1

Saptamana trecuta (miercuri, 21 februarie, in jurul orei 23.00), pe DN1, in apropierea localitatii Dridif, comuna Voila, politistii au intervenit la locul producerii unui accident rutier soldat cu pagube materiale, in care a fost implicat un singur autoturism. "In urma verificarilor intreprinse, a rezultat ca persoana care se ... citește toată știrea