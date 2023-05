Joi, 11 mai, in jurul orei 21.00, Biroul Rutier Brasov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe DN1E, la km. 5+400 m., ar fi avut loc un accident rutier in care a fost implicat un autovehicul. La fata locului, politistii au stabilit faptul ca autoturismul, care circula dinspre Brasov spre Poiana Brasov, a parasit partea carosabila intr-o curba la dreapta, dupa care s-ar fi rasturnat intr-o prapastie. In urma accidentului, a rezultat vatamarea corporala a ... citeste toata stirea