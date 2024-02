Proprietarii de paduri protejate vor primi bani

Proprietarii privati de padure din ariile naturale protejate sau din alte zone cu astfel de protectie, care nu pot sa exploateze masa lemnoasa, vor beneficia in acest an de compensatii in valoare totala de 191 de milioane de lei.Guvernul a aprobat miercuri o hotarare privind normele metodologice de acordare, utilizare si control a compensatiilor. Aceste compensatii reprezinta contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recolteaza, din cauza restrictiilor."Compensatiile se acorda ... citește toată știrea