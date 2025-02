Propunere halucinanta a sefului Oficiului pentru Jocuri de Noroc. Minorii ar putea avea voie in salile de pacanele, cu conditia sa nu joace

Propunere halucinanta a presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.Gheorghe Gabriel Gheorghe doreste sa schimbe reglementarile in vigoare, astfel incat minorii sa aiba voie in salile de jocuri de noroc, fara sa joace. La ultima sedinta a Consiliului consultativ al ONJN s-a discutat despre posibilitatea ca OUG 77/2009, legislatia dupa care se ghideaza jocurile de noroc in Romania, sa fie modificata astfel incat minorii sa ... citește toată știrea