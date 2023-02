Propunere: Indemnizatie de pana la 1.500 de lei pe luna pentru bunicii care au grija de nepotii care nu merg la crese

Bunicii care au grija de nepotii lor ar putea sa primeasca o indemnizatie pana la 1.500 de lei pe luna, potrivit unor proiecte de modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Concret, in situatia in care copilul are sub 6 luni, respectiv un an in cazul copiilor cu dizabilitati, atunci bunicii ar primi suma de 1.500 de lei pe luna. Daca nepotul are peste 6 luni, suma lunara va fi de 650 de lei. Bunicii trebuie sa ... citeste toata stirea