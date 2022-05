Consilierul judetean Catalin Leonte a lansat in spatiul public o propunere de mare bun simt. Este vorba despre amenajarea unui cimitir pentru animalele de companie.Ideea in sine nueste o premiera, dupa cum precizeaza si acesta. Astfel de locatii exista in statele civilizate."De mult spun ca un oras ca Brasovul ar putea avea un Cimitir pentru animalele de companie. Pentru multi, catelul sau pisica sunt ... citeste toata stirea