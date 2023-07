Banci flexibile, care isi pot schimba forma sau totem cu oglinda in Piata Paul Richter sunt doar cateva propuneri facute de 21 de studenti si elevi care au participat, in perioada 10 - 17 iulie, la scoala de vara "Orasul ca o sala de clasa", organizata de ABMEE (Asociatia "Agentia pentru Managementul Energiei si Protectia Mediului Brasov"). Deocamdata, creatiile participantilor la scoala de vara sunt in stadiul de concept si urmeaza a fi analizate impreuna cu specialisti, pentru a vedea daca ... citeste toata stirea