Propunere Valentin Fagarasian: 9 septembrie va fi declarata "Ziua nationala a bunicilor"

Deputatul PNL de diaspora, Valentin Fagarasian, a depus la Camera Deputatilor o propunere legislativa prin care in data de 9 septembrie a fiecarui an va fi sarbatorita "Ziua nationala a bunicilor", menita sa celebreze si sa recunoasca contributia semnificativa a bunicilor in societatea romaneasca:"Bunicilor li se cuvine o recunoastere speciala pentru rolul esential pe care il au in familie si comunitate. Ei sunt adesea pilonii de stabilitate, oferind dragoste, intelepciune si sprijin generos. ... citește toată știrea