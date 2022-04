Prostea soferii, pana a dat de o soferita

Politistul brasovean Constantin Daniel Tuca a fost trimis in judecata pentru 9 fapte de luare de mita dovedite de procurori, scrie jurnalista Electra Ghiza pe pagina sa de Facebook, dupa ce a citit rechizitoriul.Prima spaga dovedita a fost in 10 ianuarie, cand politistul a luat 150 de euro de la o soferita care nu ar fi acordat prioritate la trecerea de pietoni. De fapt, soferita nici nu incalcase legea si de aici i s-a tras agentului sef Tuca. A intrat in vizorul anchetatorilor care au ... citeste toata stirea