Elevii din Romania fie nu inteleg ce invata la scoala, fie nu prea pot transpune lectiile in exprimari coerente. La fel ca in fiecare an, Bacalaureatul si simularea lui vin cu o coletie de perle. Puterea executiva era excitata de Guvern, in loc de exercitata de Guvern, e numai una dintre perle.Lista completa:- Dupa Revolutia Glorioasa, rege al Angliei devine Wilhelm de Oradea.- Un punct de vedere cu privire la intemeierea statelor medievale romanesti este intemeierea Dobrogei.- ... citește toată știrea