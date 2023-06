Un tanar din Dambovita a primit o amenda record dupa ce a lovit un cocos. Motivul ar fi ca pasarea are prea multe femei, iar el nu are deloc. Chiar daca gestul sau a fost mai mult in gluma pentru a se remarca in mediul online si a-si creste sansele de a-si gasi jumatatea, politistii nu au gustat-o. ... citeste toata stirea