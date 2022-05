Prostie, militarie: Ministrul Sanatatii recunoaste cu subiect si predicat: inchiderea scolilor in martie 2020 a fost o decizie gresita

La doi ani de la istorica inchidere "in bloc" a scolilor, in martie 2020, de teama Covidului, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, recunoaste deschis ca a fost o decizie gresita. "La inceput nu o cunosteam, nu stiam amanunte despre boala, cum evolueaza, cum se previne, cand umblau toti imbracati in spitale in niste costume de cosmonaut actual. A trecut timpul, boala a devenit mai usoara. A fost insa o decizie si va dau un exemplu cu care eu nu am fost de acord, cu toate ca eram si membru ... citeste toata stirea