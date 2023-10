Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de aproape 12,3 milioane de lei pentru neregulile constatate pe Litoral in acest sezon estival si a dispus oprirea temporara a prestarii de servicii, pana la remedierea deficientelor, pentru 220 de unitati, relateaza Agerpres."In sezonul estival 2023, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat activitati de control in cadrul structurii speciale, dedicate supravegherii pietei, in perioada ... citeste toata stirea