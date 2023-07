11 amenzi in valoare totala de 75.000 lei, 47 avertismente si oprirea temporara a prestarii de servicii pana la remedierea deficinetelor in cazul a 4 operatori (fara a fi nominalizati) este bilantul controalelor realizate de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Brasov in centrele destinate persoanelor varstinice, cu dizabilitati si cele destinate copiilor. Controalele, dispuse de premierul Marcel Ciolacu dupa descoperirea "azilelor groazei", au fost realizate in perioada ... citeste toata stirea