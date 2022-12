Protectia Consumatorului a inchis Pizzeria Nicoli. Comisarii s-au ingrozit ce au gasit acolo

Comandamentul de iarna pentru perioada sarbatorilor ainceput sa functioneze. Zilnic, comisarii de la Protectia Consumatorului fac 30-40 de controale la agentii economici din alimentatia publica.Din pacate, nu toti operatorii economici inteleg sa respecte prevederile legale. Iata ce a declarat pentru newsbv.ro Mihai Culeafa, vicepresedintele ANPC: "Este un comandament pe care il avem in fiecare an. Acolo unde este pusa in pericol ... citeste toata stirea