Protejata... pana cand a plecat Politia

Duminica, 26 ianuarie, in jurul orei 09.00 dimineata, politistii din Codlea au fost chemati in ajutor de o femeie, care acuza comportamentul violent al partenerului ei. "S-a stabilit faptul ca intre ce doi parteneri exista o stare de tensiune, manifestata pe fondul consumului de alcool de catre barbatul 50 de ani, iar in aceste imprejurari barbatul ii produce partenerei sale o stare de temere", a fost concluzia dupa deplasarea la fata locului.Agresorul a fost evacuat cu ordin de protectie, ... citește toată știrea