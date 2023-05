Sindicalistii de la Directia de Finante Publice din Brasov protesteaza astazi, in fata sediului din Centrul Civic.Angajatii afiliati la Sindicatul SindFISC protesteaza astazi in fata Directiei de Finante Publice din Brasov.O parte dintre angajatii Directiei Regionale a Finantelor Publice Brasov vor protesta in fata institutiei din Centrul Civic, intre orele 13.00-14.00.Sindicalistii spun ca doresc conditii normale de lucru, o salarizare decenta si militeaza pentru o relatie corecta cu ... citeste toata stirea