Protest anti-"Primarul 000" in 25 februarie

Sub sloganul "Primarul 000" (zero transparenta, zero realizari, zero administratie), Melinda Tutuianu (foto) - cea care, in campania electorala il sustinea pe Allen Coliban si l-a denuntat la DNA pe fostul primar George Scripcaru - impreuna cu jurnalistul Dan Vaju ii asteapta pe brasoveni la un protest anti-Coliban. Brasovenii nemultumiti de activitatea actualului edil sunt asteptati vineri, 25 februarie, la ora 17.00, in apropierea Primariei Brasov, in cadrul unui protest pasnic, notificat ... citeste toata stirea