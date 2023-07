Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania (FABC) va organiza un protest joi, 13 iulie, in fata Ministerului Sanatatii, prin care va cere implementarea Planului National de Combatere si Control al Cancerului, in conditiile in care termenul a fost 1 iulie. Federatia a transmis, totodata, ca este decisa sa actioneze in judecata Ministerul Sanatatii, in solidar cu ministrul Alexandru Rafila."Joi, in intervalul orar 10.00 - 14.00, vom organiza un protest in fata Ministerului ... citeste toata stirea